NAZIONE, Rocco and roll. E Commisso si commuove

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Rocco and Roll". La giornata fiorentina di ieri ha fatto commuovere il nuovo patron viola Commisso, che prima si è intrattenuto con la stampa per un'ora di domande: tante parole e poche promesse, come piace a lui. Poi si è preso l'abbraccio degli oltre 6mila tifosi diventati improvvisamente, di nuovo, felici. Rocco è esattamente come sembra - scrive il quotidiano - non inganna. E nella gioia di vivere un giorno come quello di ieri sembra regredire di vent'anni, disponibile con tutti e con una carica incredibile addosso. Adesso, come sempre, la parola passerà al campo.