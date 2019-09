NAZIONE, Ribery: anche dalla Juve i complimenti

Come spiega questa mattina La Nazione, mentre la Fiorentina era sotto per 2-0 contro il Genoa, Franck Ribery sbuffava, cercava Montella con lo sguardo verso la panchina. Insomma, nonostante la partita si fosse messa in salita e una condizione ancora precaria voleva precipitarsi nella mischia, a 36 anni suonati. Straricco ma non satollo, quando ha deciso di lasciare il Bayern, Ribery non è venuto qui per fare il turista e non è stato solo un investimento mediatico. Straordinariamente umile, nonostante tutte le sue vittorie, ancora non si è tuffato nella vita fiorentina, vive in maniera piuttosto blindata nel suo albergo in attesa che venga individuata la casa giusta e aspetta che la moglie Wahiba e il resto della sua numerosa banda arrivino in città. E sabato, dopo una prestazione maiuscola, ha ricevuto i complimenti dai giocatori dalla Juventus.