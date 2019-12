NAZIONE, Psicologo Iachini: cosa dirà alla squadra

L'edizione odierna de La Nazione si concentra questa mattina su quello che sarà il primo compito di Iachini non appena incontrerà la Fiorentina domenica, in occasione del primo allenamento della squadra: il gruppo, spiega il giornale, ha bisogno di idee, di motivazioni, dello slancio che nelle ultime settimane di Montella erano calati al minimo. Ed è da qui che Iachini ripartirà, prima ancora di una serie di allenamenti che serviranno al gruppo per recuperare la condizione o per studiare moduli e tattica che trasformeranno la squadra a immagine e somiglianza del nuovo allenatore. Il contatto con Commisso (fatto di saluti di benvenuto e di incoraggiamento per l’impresa di far rialzare la Fiorentina) e poi il primo discorso al gruppo. Sono questi gli atti principali delle prime 48 ore che Iachini trascorrerà accanto alla squadra viola. Lo psicologo Iachini sarà chiamato subito a dire bene le cose come stanno, a chiarire le idee a un gruppo che da Bologna in poi dovrà calarsi nella mentalità di chi dovrà soffrire, lottare e rischiare per salvarsi.