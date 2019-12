NAZIONE, Provaci Viola: adesso serve una vittoria

Come sottolinea questa mattina La Nazione nella sua analisi del match di questa sera tra Fiorentina e Roma, l’incrocio di questa sera è pericoloso e per riuscire a vivere al meglio la sosta sarà decisivo non farsi male. Così la Fiorentina, dopo il pari in extremis con l’Inter, punta dritto sulla necessità di tornare al sapore della vittoria. Fiorentina-Roma, insomma, può essere l’occasione per dare una svolta alle negatività che la squadra viola ha accumulato nell’ultimo mese e mezzo, ma servirà uno sforzo importante. Primo, perchè la Roma è una squadra in condizione, secondo, perchè la Fiorentina, senza Ribery e senza Chiesa, si presenta all’appuntamento con una formazione molto diversa e lontana da quella che a inizio stagione aveva preso a correre con energia.