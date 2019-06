NAZIONE, Primo atto della nuova Viola: "Sbrigati Joe"

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine sportive con il titolo: "Sbrigati Joe". Il riferimento è al lavoro di Joe Barone, braccio destro di Commisso che ieri prima si è riunito a Roma con Pradè e Montella per un primo vertice operativo, poi è arrivato a Firenze per definire le prime mosse della nuova società tenendo conto delle indicazioni di Antognoni. Non dev'essere un caso poi che ieri sera sia tornato a Firenze anche Batistuta: Barone e Commisso lo vorrebbero in società e i discorsi tra le parti vanno avanti, anche se non è ancora noto il ruolo che potrebbe avere il Re Leone. Certo che con lui e Antognoni, tornare un po' al passato non è così male.