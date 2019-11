NAZIONE, Praet subito, in estate c'è Bonaventura

Spazio alle idee di mercato per il centrocampo tra gennaio e la prossima estate sulle pagine odierne de La Nazione e il nome che fa il quotidiano è quello di Bonaventura del Milan. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e per questo avrebbe deciso anche di guardarsi attorno e anche la Fiorentina è una piazza che potrebbe restituire stimoli e ambizioni al centrocampista. L'operazione sarebbe a costo zero. Per il centrocampo a gennaio resta solida l’ipotesi Praet. I contatti con il Leicester sono costanti e anche nel recente blitz londinese della coppia Barone-Pradè uno squillo con i dirigenti delle Foxies non è mancato. In estate la dirigenza viola aveva già lavorato con gli inglesi e l’operazione Ghezzal ne è la conferma. Adesso che in canale è aperto arrivare a Praet è più facile. Si lavora sul prestito con diritto di riscatto.