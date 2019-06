NAZIONE, Pradè aveva in mano anche Di Francesco

Come rivela questa mattina La Nazione, se da un lato Montella parrebbe a un passo dalla riconferma, dall’altra la Fiorentina (e Pradè) hanno in mano l’alternativa, ovvero Eusebio Di Francesco. Anche se sarebbe una sorpresa se il confronto si dovesse chiudere con una ‘rottura’. Commisso vuole solo avere la certezza che le sue sensazioni dopo la chiacchierata telefonica intercontinentale siano confermate anche guardando Montella negli occhi. I presupposti vanno in una direzione: accordo. In fondo Antognoni, molto ascoltato dal nuovo proprietario, ha speso parole importanti nei confronti dell’Aeroplanino e lo stesso ha fatto Pradè. Non parole di circostanza, ma cariche di stima e fiducia.