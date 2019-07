NAZIONE, Per Boateng meglio Firenze con la Satta

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla del possibile approdo in viola di Kevin Prince Boateng, operazione alla quale la Fiorentina sta lavorando con il Sassuolo parallelamente all'arrivo sempre più probabile di Pol Lirola: il "Boa" ha un’offerta da parte dell’Eintracht ma la sua idea non è quella di tornare in Bundesliga. Alla base non ci sarebbero fattori economici; Boateng potrebbe lasciare il Sassuolo per una cifra molto bassa, solo un milione di euro, ma sulla scelta dell’ex Milan peserebbe la volontà dell’ex moglie Melissa Satta (si parla di un riavvicinamento tra i due). Boateng vorrebbe comunque rimanere vicino all’ex velina e questo spiegherebbe il suo desiderio di restare in Italia. L’Eintracht resta in attesa di una risposta, ma la Fiorentina parrebbe essere avanti rispetto ad altre pretendenti.