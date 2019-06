NAZIONE, Per Bennacer ora è lotta con il Lione

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto questa mattina sul caso di mercato che riguarda Ismael Bennacer: l’interesse a centrocampo dei viola si è ormai da tempo concentrato sempre più sul giovane algerino che secondo Montella potrebbe ben indossare il ruolo di regista per ridisegnare il reparto. Il problema è che anche Sylvinho, allenatore del Lione terzo in Ligue 1 e qualificato per la prossima Champions League, ha esattamente lo stesso pensiero e all’Empoli questo ovviamente non dispiace: lotta quindi tosta per i viola, che all’inizio della prossima settimana incontreranno tutte le pretendenti decise a prendersi Veretout.