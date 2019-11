NAZIONE, Pedro è sempre un rebus. Con il Verona...

L'edizione odierna de La Nazione sottolinea come in casa Fiorentina sia vivo il rebus Pedro, giovane attaccante brasiliano che il campo fin qui l'ha visto troppo poco. La formazione per Verona deve ancora essere decisa da Montella, che sta valutando se schierare una punta oppure no: nel caso decidesse di schierarla, Boateng, Vlahovic e appunto Pedro si giocherebbero la maglia da titolare. La questione relativa all’attaccante preso dal Fluminense rischia però di diventare un rebus dalla soluzione non proprio facile. Perché nonostante sia stato l'acquisto più pagato dell'era Commisso, il classe '97 ha solo avuto un debutto mignon. E anche se a gennaio la società non sembra intenzionata a prendere una punta, ci si aspetta da Pedro il salto definitivo.