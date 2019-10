NAZIONE, Partita a strappi: sesto risultato utile viola

Il sesto risultato utile della Fiorentina arriva senza il salto di qualità, scrive l'edizione odierna de La Nazione. Una partita che ha visto protagonista il vento, con molte verticalizzazioni del Brescia nel primo tempo diventate quasi amatoriali e finite tra le braccia di Dragowski, e gli strappi dei protagonisti, che però non hanno mai trovato la via del gol. L'attacco non ha funzionato, vuoi per i problemi fisici di Chiesa vuoi perché la magia antica di Ribery non è stata liberata, e la Fiorentina ha mostrato davvero poco dal punto di vista del gioco. La settimana che viene servirà a cercare nuove soluzioni.