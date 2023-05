NAZIONE, Odissea per i biglietti della finale di Coppa

FirenzeViola.it

Nella sua edizione odierna la Nazione ricostruisce il pomeriggio vissuto da molti tifosi viola in via Dupré: ieri è infatti scattata la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter, in programma il prossimo 24 maggio allo stadio Olimpico; vendita per adesso dedicata a coloro che avevano acquistato il pack per le gare con Cremonese e Lech Poznan. In tanti si sono precipitati in via Dupré, una delle storiche biglietterie viola. Dopo la coda però, la doccia fredda: i biglietti erano acquistabili infatti solo online. «Una bella fregatura – dice Alessandra Andrei -. Ho fatto più di un’ora di fila per poi scoprire che non avrebbero venduto i biglietti per la finale qui. Devo dire che ci sono rimasta molto male, e spero che non finiscano i biglietti nel frattempo»".

Non è andata meglio a chi si è messo regolarmente in coda online: "Dopo pochi minuti il sito dove era possibile comprare i biglietti è andato in tilt, con code lunghe ore e attese per arrivare alla fine della transazione di un pomeriggio intero".