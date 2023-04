NAZIONE, Occhio Cabral: il nemico oggi è Zapata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da La Nazione oggi, in attesa di snocciolare la formazione di questa sera, sarà molto difficile rinunciare a Cabral, anche se Jovic sta pressando per riprendersi un po’ la scena e magari è arrivato il momento di accendere l’interruttore del gol. Dei suoi gol. E poi, parlando proprio di attaccanti è bene e sarà bene dare un’occhiata a chi, stasera, indosserà la maglia nerazzurra degli avversari. Lasciando stare il pericolosissimo Hojlund, ennesima scoperta degli uomini mercato dell’Atalanta, come non ripensare a quanto si è detto e scritto attorno a Zapata e all’esterno Boga, che per la Fiorentina sono stati concreti obiettivi di mercato. Piaceva Boga prima che Firenze abbracciasse Ikone e decidesse di dare fiducia a Sottil. Piaceva e non poco anche Zapata. Attaccante che probabilmente qualcuno avrebbe voluto spingere in direzione di Firenze nei giorni in cui, in realtà, la società viola lavorava per arrivare al sì del colpo Jovic. Nessuno, ora come ora, può escludere che in estate Zapata sia realisticamente uno dei giocatori con cui l’Atalanta ha intenzione di fare mercato. E nessuno può ovviamente escludere che anche la Fiorentina possa in qualche modo tornare a chiedere notizie sull’eventualità di aprire una trattativa per il bomber nerazzurro. Dunque, l’incrocio Cabral-Zapara (come anche Jovic-Zapata) è da rileggere con la tensione emotiva di una situazione che oggi vede prendere corpo in un certo tipo di scena e domani rivederla da un’angolazione opposta. C’è Fiorentina-Atalanta, stasera e nonostante l’imrovviso forfait di Amrabat (lombalgia) è una partita da vincere come vuole e chiede Italiano.