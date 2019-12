NAZIONE, Montella e l'efficiente gestione del gruppo

L'edizione odierna de La Nazione questa mattina si sofferma molto sul concetto di "squadra al fianco dell'allenatore" ribadita anche da Vincenzo Montella nel corso della conferenza stampa di ieri. Come spiega il quotidiano, prima di presentare Torino-Fiorentina l'Aeroplanino ha sottolineato un concetto che gli sta particolarmente a cuore, quello della squadra che rema dalla sua parte. Lo si è visto contro il Cittadella, perché soprattutto chi ha giocato meno in campionato ha messo da parte le sue eventuali insoddisfazioni per contribuire al passaggio del turno: e questo, comunque la si pensi sul conto di Montella, è sintomo di una efficiente gestione del gruppo. L’efficienza servirà soprattutto in campo per mettere insieme buoni risultati contro avversari che – con tutto il rispetto per il Cittadella – hanno qualità nettamente superiori.