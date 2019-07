NAZIONE, Montella blinda Nikola: resta a Firenze

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine sportive con il titolo eloquente: "Montella blinda Nikola". La decisione del duo Montella-Pradè riguardo al centrale serbo sembra chiara: non se ne va a meno di un'offerta indecente, superiore ai 45 milioni. Ma non solo, il tecnico viola ha anche deciso di riportare Milenkovic al centro facendo così in modo che lasci il ruolo adattato di terzino destro. Il giovane difensore ha il contratto in scadenza nel 2022 a 450mila euro a stagione, ed aspetta un adeguamento dell'ingaggio per poter prolungare. Di certo c'è che se verrà schierato nel ruolo che svolge anche in Nazionale, Milenkovic potrà crescere ancora.