NAZIONE, Le uscite sul mercato: Eysseric e Dabo

Sulle pagine di oggi de La Nazione viene fatto il punto sulle strategie del mercato viola in questi ultimi tre giorni di finestra invernale: il dg Corvino lavorerà soprattutto sul fronte delle cessioni. I riflettori della Fiorentina rimarranno accesi soprattutto sulle posizioni di Eysseric e Dabo. Il Nantes dovrebbe formalizzare l’offerta a breve (prestito con riscatto), ma Corvino ha ricevuto per il francese anche un sondaggio dal Genoa. Insomma, Eysseric è il primo dei possibili partenti, quindi occhio a Dabo che ha messo in fila le proposte di Frosinone e Chievo. Il Parma è ancora in attesa di una risposta di Corvino per il prestito di Laurini, mentre Thereau è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro: dopo i no a Spal e Frosinone, possibile un ultimo tentativo del Bologna per convincere l’attaccante al sì.