NAZIONE, Le due strade di Commisso sul caso Chiesa

Anche sulle pagine odierne de La Nazione non potevano mancare righe d'inchiostro dedicate a Federico Chiesa, e al caso che si sta aprendo intorno ad uno dei migliori giocatori della Fiorentina. Domani il presidente Rocco Commisso torna a Firenze, e probabilmente al primissimo posto della sua agenda c'è questa situazione da risolvere, visto che i problemi fisici di Verona hanno riaperto la crepa della conferma forzata avvenuta in estate. Adesso ha due possibilità davanti a sé: fare la voce grossa, forte di un contratto che comunque scade nel 2022, oppure cercare la via della mediazione e dell'aumento d'ingaggio, portando Chiesa (1,8 milioni annui) sui livelli di Ribery (4). In ogni caso rimangono alla porta Juventus, Inter e i grandi club europei.