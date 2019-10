NAZIONE, La Viola deve cambiare. E Venuti scalpita

La Nazione oggi in edicola si domanda come la Fiorentina di Montella farà fronte alle assenze che avrà almeno per due partite. Oltre alla squalifica di 3 giornate inflitta a Ribery, c'è la squalifica di Ranieri (1 giornata) e gli infortuni di Caceres e Lirola che verranno valutati meglio nei prossimi giorni.

Il tecnico viola dovrà dunque trovare un nuovo assetto tattico, e la possibilità di tornare al 4-3-3 di inizio stagione è forte. In quel caso Pezzella e Milenkovic andrebbero al centro con Venuti e Dalbert terzini e Sottil-Chiesa da esterni di uno tra Vlahovic e Boateng come punta centrale. Restasse invece il 3-5-2, in difesa sarebbe il turno di Ceccherini edavanti resterebbe Chiesa accompagnato o da Vlahovic o da Boateng.