NAZIONE, La freccia viola fa passare il turno

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "La freccia viola". Si parla di Dusan Vlahovic, vero mattatore della gara contro il Monza e autore di una doppietta. La giovane Fiorentina va in difficoltà contro gli esperti giocatori della squadra di Berlusconi, ma l'entrata in campo dell'attaccante serbo e di Montiel ribaltano la gara facendo così passare il turno ed evitare guai a Montella. Serviranno almeno tre acquisti sul mercato per definire la rosa, ma almeno il pubblico soffia dalla stessa parte e alla fine gli spettatori festeggiano in piedi.