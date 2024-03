NAZIONE, La Dea per l'Europa. Che difficoltà in trasferta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella rincorsa all'Europa c'è di mezzo l'Atalanta per la Fiorentina. Come scrive La Nazione, di mezzo ci sono anche le difficoltà registrate fuori dal Franchi in questa stagione. Gli ultimi tre punti in campionato presi in trasferta risalgono allo scorso 22 dicembre, quando un lampo di Beltran determinò la vittoria a Monza. Da allora fuori casa sono arrivate perlopiù sconfitte e un paio di pari, con l’Empoli e con il Torino. Tabella di marcia a singhiozzo che è costata alcune posizioni in classifica. Serviranno forze fresche e i gol. Possibilmente del Gallo Belotti a cui manca solo il gol per essere definitivamente il trascinatore viola.