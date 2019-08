NAZIONE, In prima: "Rubery". Massa da 3 in pagella

L'edizione odierna de La Nazione ci va giù pesante con l'arbitraggio di Fiorentina-Napoli e apre le sue pagine sportive con il titolo: "Rubery". Al Franchi va in scena una partita d'altri tempi, con una Fiorentina fantastica - scrive il quotidiano - che mette in grossa difficoltà il Napoli ma perde 3-4. Decisivi però gli errori dell'arbitro Massa, che prima concede un rigore inesistente agli ospiti, e poi non fischia un fallo netto su Ribery al limite dell'area al 90'. L'arbitro si merita un 3 in pagella secondo il quotidiano. In ogni caso, la prima di Rocco Commisso all'Artemio Franchi è stata una serata rock.