NAZIONE, In prima pagina: "Per Veretout niente sconti"

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Niente sconti". Il riferimento è alla questione Jordan Veretout, partito oggi per Moena e per il quale .la Fiorentina tratta la cessione ormai da tempo. Il club viola però non ha intenzione di cedere alle tentazioni e accettare eventuali contropartite per il giocatore: ha stabilito una cifra cash e quella vuole. Non saranno fatti sconti nè al giocatore nè ad altri club.