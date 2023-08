NAZIONE, Impaziente inglese: la situazione Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione parla della situazione Sofyan Amrabat con un gioco di parole che richiama il titolo di un grande film: "Impaziente inglese". In Inghilterra - scrive il quotidiano - sono sicuri: è duello Liverpool-United per il centrocampista marocchino che di fatto, a Firenze, vive da separato in casa. Per la società non rappresenta un caso, ma una risorsa se non dovesse partire, tanto da essere inserito comunque nelle liste per la Conference, a differenza di Jovic.

È però chiaro che tanto dipende dall’umore del marocchino. Nella lista delle pretendenti intanto è tornato anche l'Atletico Madrid che in caso di cessione di De Paul potrebbe puntare su Amrabat.