NAZIONE, Il pranzo della verità. C'è un solo risultato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Viola, pranzo della verità", è il titolo con cui La Nazione stamani apre le sue pagine sportive. C'è un solo risultato per la Fiorentina di Italiano contro il Frosinone, i tre punti che mancano da fine 2023. Ci saranno Belotti e Nico Gonzalez in attacco per tornare a segnare gol decisivi, al pari di Beltran. "Roba da alta tensione e cuori forti. Roba da mezzogiorno di fuoco", conclude il quotidiano.