NAZIONE, Il Piccolo Principe ha rinnovato

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine sportive con il titolo: "Il Piccolo Principe". Il riferimento è a Gaetano Castrovilli e all'annuncio fatto in conferenza stampa dal giocatore e Pradè, che congiuntamente hanno comunicato il rinnovo fino al 2024. Il giocatore prenderà 1 milione di euro a stagione più bonus, scrive il quotidiano, e in conferenza ha sottolineato i sacrifici fatti per arrivare fino a questo punto. Simpatica gag poi con Pradè, che ha confessato di avergli proposto il numero della nipote se avesse continuato a comportarsi seriamente.