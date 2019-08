NAZIONE, Ieri Nainggolan ha cenato a Firenze. Ora...

Secondo quanto riferito questa mattina da La Nazione, Radja Nainggolan ieri era a Firenze e ha cenato in San Frediano in noto ristorante del centro. Non può essere certo una coincidenza viste le tante voci intorno al suo possibile approdo alla Fiorentina in prestito dall'Inter. Se a decidere doveva essere il giocatore, il fatto di vederlo a Firenze non può far altro che pensare al buon esito della trattativa con Barone e Pradè pronti a chiudere un colpo di primissima fascia per Montella.