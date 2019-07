NAZIONE, Idea Keita ma il Monaco offre il prestito

Sulle pagine odierne de La Nazione oggi si fa il nome di Keita Balde per il mercato in entrata: l'attaccante, sotto contratto con il Monaco, è tornato ad essere accostato a quello della Fiorentina che di fatto potrebbe essere la sua terza squadra italiana dopo le tappe alla Lazio e, quella appena finita, all’Inter. Il discorso è questo: il Monaco si dice pronto a ripetere con i viola l’operazione con i nerazzurri e quindi a far partire Keità con la formula del prestito. Il problema, molto probabilmente, potrebbe essere proprio il giocatore, disponibile sì a lasciare il Monaco, ma una volta per tutte. E quindi non con la prospettiva di una nuova stagione da precario per poi tornare a ridiscutere il suo futuro fra 12 mesi. La Fiorentina ha fotografato la situazione e preso tempo