NAZIONE, Ibra e De Rossi: le idee viola per gennaio

L'edizione odierna de La Nazione questa mattina si sofferma a parlare di uno scenario che avrebbero del clamoroso a livello di mercato, ovvero l'interessamento della Fiorentina sia per Zlatan Ibrahimovic che (di nuovo) per Daniele De Rossi. La posizione dello svedese rimane una delle più intriganti nella prospettiva futura: fra qualche mese farà di tutto per tornare in Italia visto che il suo contratto con i LA Galaxy si chiuderà la notte dell’ultimo dell’anno, poi la parola passerà al suo manager. Firenze rimane un’opportunità. Capitolo De Rossi: è stato il primo obiettivo dell’estate di Pradè. L’ex centrocampista della Roma potrebbe essere già alla fine della sua esperienza al Boca Juniors. Questioni ’politiche’, chiamiamole così, legate al rapporto con la proprietà e soprattutto alle possibili novità nello staff societario. Fatto sta che De Rossi, nel caso la situazione del Boca, nei suoi confronti, non migliorasse, potrebbe scegliere di finire in anticipo l’esperienza argentina e di mettersi alla ricerca di una una collocazione. E il ritorno in Italia non gli dispiacerebbe. Anzi. Da qui la possibilità (concreta) che le azioni di De Rossi tornino ad essere quotate alla borsa di quei club che lo avevano cercato anche il luglio scorso e fra questi c’è soprattutto la Fiorentina.