NAZIONE, I viola si coprono: il sogno ora è Ghoulam

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina sul fronte mercato in questo periodo sta lavorando molto sul fronte della difesa, visto che ormai da tempo il reparto offensivo è molto ben assortito. Tra i nomi spuntati fuori nelle ultime ore per ciò che riguarda la fascia sinistra - visto che non appare certa né la conferma di Dalbert né il ritorno di Biraghi - c'è anche quello di Faouzi Ghoulam (classe ’91), in uscita dal Napoli dopo le ultime stagioni travagliate per gli infortuni. Ha richieste da Francia e Spagna, ma l’ algerino preferirebbe restare in Italia. Il punto interrogativo è rappresentato dai tanti infortuni patiti ma sulle qualità del cursore di fascia sinistra non si discutono. Affare che potrebbe chiudersi senza eccessivi esborsi.