NAZIONE, Gol e sorrisi nella sauna tropicale. Barone...

La Nazione oggi in edicola analizza la vittoria della Fiorentina per 4-1 sul Galatasaray, Nella sauna tropicale del Franchi, una bella Viola schianta i turchi dell'Imperatore Terim grazie a Boateng, Sottil, Benassi e Simeone. Buoni segnali anche senza Chiesa e Pezzella per 80', in attesa di tre o quattro colpi che diano la forma definitiva alla squadra. Nel frattempo Joe Barone si becca i cori dei tifosi alzandosi in prossimità della balaustra, in un clima di festa dopo tanti rancori: basta questo per vivere il momento con il sorriso. In campo la Fiorentina fa quello che vuole e, non fosse stato per Muslera, avrebbe arrotondato ulteriormente il risultato.