NAZIONE, Giorno della verità: derby Commisso-fondi

Mai come questa volta la Fiorentina è riuscita a fare muro. Lo scrive La Nazione, aggiungendo che solidità, serietà e riservatezza assoluta sono le regole da sempre indicate in casa viola. Proprio nell'ultimo aspetto - quello della discrezione - ha difettato l'italo-americano Rocco Commisso, che si è esposto pubblicamente a livelli affatto graditi a Diego Della Valle. Ad ogni modo gli interrogativi sono tanti, come ad esempio la ragione per cui la proprietà viola si sia presa un giorno in più per dare inizio al Consiglio d'Amministrazione, previsto in mattinata. Magari perché con i fondi (Qatar, Kuwait?) si dialoga attraverso gli uffici legali...