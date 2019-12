NAZIONE, Florenzi e non solo: le piste del mercato

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTRO STA MEGLIO: OK PER VENERDÌ. CHIESA... La seduta di scarico della Fiorentina ha portato in dote buone notizie sul fronte Gaetano Castrovilli dopo la sostituzione anzitempo avvenuta ieri durante la partita con l'Inter: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il giocatore - che era stato richiamato in... La seduta di scarico della Fiorentina ha portato in dote buone notizie sul fronte Gaetano Castrovilli dopo la sostituzione anzitempo avvenuta ieri durante la partita con l'Inter: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il giocatore - che era stato richiamato in... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina, quest'oggi, prosegue il suo percorso di avvicinamento verso la prossima partita di campionato, l'ultima partita dell'anno solare che vedrà i viola impegnati venerdì sera contro la Roma. Per questo niente giorni di riposo, ed oggi la... La Fiorentina, quest'oggi, prosegue il suo percorso di avvicinamento verso la prossima partita di campionato, l'ultima partita dell'anno solare che vedrà i viola impegnati venerdì sera contro la Roma. Per questo niente giorni di riposo, ed oggi la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi