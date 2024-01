NAZIONE, Faraoni jolly per tre moduli. Ora Ruben Vargas

© foto di pietro.lazzerini

Davide Faraoni è il jolly che serviva alla Fiorentina in questo momento di svolta tattica, scrive La Nazione che elenca le abilità del primo colpo della società viola in questo gennaio. Giusto nel 3-4-1-2 e pure nel 3-5-2, si tratta di un'operazione low cost che darà fiato a Kayode in attesa del completo recupero di Dodo. A questo punto il focus del mercato in entrata della Fiorentina si sposta in attacco, dove dovrebbero arrivare almeno due elementi nuovi. E quello che Pradè e Barone hanno in mano è Ruben Vargas dell’Augsburg, esterno che può giocare su entrambe le fasce.

Per lo svizzero classe ’98 la Fiorentina ha messo sul piatto circa 7 milioni di euro. Il club tedesco chiede qualcosa in più, ma non può forzare troppo la mano visto il contratto in scadenza dell’esterno nel 2025. La Fiorentina giocherà sui bonus per chiudere il cerchio.