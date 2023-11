NAZIONE, Esterni: adesso serve un cambio di passo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto da La Nazione gli esterni viola stentano a darsi una continuità apprezzabile.Il concetto lo riassumono bene le quotazioni (tutte in ribasso) dei cartellini di Ikonè, Brekalo e Sottil, ovvero gli uomini di fascia che avrebbero (e avranno) il compito di risvegliare dal torpore Nzola e Beltran. Rispetto alle quotazioni del 2022 i tre esterni viola, oggi passerebbero di mano per un pacchetto di milioni di euro assolutamente inferiore: dai 42 milioni di quotazione globale dello scorso anno, adesso siamo scesi a 29. Ikonè è ancora in attesa della zampata che evidenzi le qualità per le quali è stato scelto dalla Fiorentina. Va incontro al semestre decisivo. Insomma, la società e Italiano si aspettano da lui un salto in avanti che cancelli dubbi e perplessità.

Per Brekalo dalle stagioni nel Toro a oggi sembra passato un secolo. Eppure si tratta di una manciatina di anni. Infine Sottil rimane fra quei giocatori ancora da rivedere. In bilico già a gennaio? Pare di no, ma questo non significa che adesso o fa il salto in avanti definitivo oppure, la soluzione del mercato sarà inevitabile.