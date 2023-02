NAZIONE, Esodo viola: 1.600 insieme alla squadra

Come scritto da La Nazione è sempre più vicino l’esodo viola in Portogallo, con 1.600 tifosi viola che andranno a Braga per spingere la squadra. La trasferta è suggestiva ma non facilissima dal punto di vista logistico, come possono testimoniare i tifosi che domani sera saranno nel settore-ospiti dello Stadio Municipale di Braga. Dopo la protesta dei gruppi organizzati della Curva Fiesole in occasione di Juventus-Fiorentina c’è voglia di una bella trasferta, che diventa anche un’occasione per visitare una città europea. Da ieri intanto sono in vendita i biglietti per Fiorentina-Empoli, 23° giornata di campionato, partita in programma domenica alle 15 al Franchi.