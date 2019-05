NAZIONE, Ecco il derby di Vincenzo. 7 giorni decisivi

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine sportive con il titolo: "Il derby di Vincenzo". In attesa della partita con il Milan, che per il tecnico viola vuol dire molto, in casa Fiorentina ci si domanda quale potrà essere il ruolo di Corvino in vista della prossima stagione. Montella ha già chiarito che non vuole un ruolo da manager, alla inglese, ma ha solo bisogno di dare le proprie indicazioni agli uomini di mercato e poi concentrarsi sull'allenare. Difficile pensare che un dirigente come Corvino possa accettare che qualcuno lo indirizzi sul mercato, ma una sua permanenza in viola dipende da questo. Mentre - conclude il quotidiano - in caso di salvezza acquisita dopo la partita con il Milan c'è da aspettarsi annunci da parte della famiglia Della Valle.