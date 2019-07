NAZIONE, Da Lirola a Boateng, asse con il Sassuolo

L'edizione odierna de La Nazione parla di mercato e si concentra sull'asse in corso tra Fiorentina e Sassuolo. I neroverdi si sono presi momentaneamente la scena con l'ingaggio del terzino Jeremy Toljan e di Traorè, la cui operazione è praticamente chiusa per il prestito dalla Juventus. Il discorso sull'ex Empoli non interessa ai viola, mentre quello sul terzino sì, perché il cursore di destra in arrivo dal Borussia Dortmund andrà a sostituire Pol Lirola che la Fiorentina sta trattando ormai da qualche settimana. La richiesta del Sassuolo è di 15 milioni, Pradè non si muove dai 10 milioni con la possibilità di inserire qualche bonus. Probabile che nei prossimi giorni ci possa essere uno sviluppo della trattativa. E l'asse con il Sassuolo potrebbe portare in viola anche Kevin-Prince Boateng, che resta al momento sullo sfondo.