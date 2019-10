NAZIONE, Commisso il 26 da Nardella. La cittadella...

Anche La Nazione oggi in edicola fa il punto della situazione sullo stato dei lavori e sulla proposta di nuovo stadio lanciata ieri dal sindaco Nardella, accolta con favore da Commisso e in generale dagli ambienti della Fiorentina. Il presidente viola proprio il 25 ottobre farà ritorno in città, e già il giorno successivo dovrebbe incontrare il primo cittadino fiorentino. Si parlerà dei dettagli, ma soprattutto già allora potrebbe giungere la manifestazione d'interesse di parte viola. Possibile che Commisso incontri anche Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, in quelle ore. Dei 23 ettari, si legge, 7 andrebbero allo spazio occupato dallo stadio. Per il resto la cittadella viola dovrebbe essere composta anche da 17mila metri quadri di esercizi commerciali, 4mila di attività turistico-ricettiva, e circa 9mila di uffici. Anche se, si apprende, Commisso non è tenuto a realizzare tutto ciò.

LEGGI ANCHE: VEDI CAMPI E POI FIRENZE