NAZIONE, Chiesa-De Rossi, che attesa

Per un Federico Chiesa che parte per le vacanze ci sarà un Daniele De Rossi che tornerà proprio in questi giorni dalle Maldive. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione, che sottolinea come entrambi i giocatori debbano decidere il proprio futuro. Per il centrocampista ex Roma sembra ormai quasi certa una sua permanenza in Italia, e la Fiorentina avrebbe al momento qualche punto percentuale in più rispetto al Milan, alternativa per l'ex capitano giallorosso. Un suo eventuale approdo a Firenze sarebbe in ogni caso un bel segnale anche per Chiesa, che dovrà avere un colloquio con la nuova proprietà prima di capire come muoversi. L'eventuale approdo di De Rossi significherebbe però che il progetto viola è vincente, e potrebbe convincere definitivamente il talento classe '97 a restare a Firenze.