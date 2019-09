NAZIONE, Chiesa-Berna, cuore e soldi in campo

L'edizione odierna de La Nazione propone oggi un confronto a distanza tra i due Federico che si affronteranno sabato pomeriggio al Franchi, ovvero Chiesa da una parte e Bernardeschi dall'altra: per entrami la partita di Firenze significa un qualcosa che si spinge oltre visto che entrambi hanno storie che iniziano in parallelo, poi s’incrociano, poi si dividono. Nel mezzo, sempre e comunque, gli incroci di mercato, con il ’motivo maledetto’ della Juventus sempre sbilanciata nella direzione di Firenze per tentare e mettere nel mirino i gioielli nati nel vivaio viola. L'addio di Bernardeschi non è stato perdonato dai tifosi, che in estate hanno temuto di rivivere la situazione a causa del pressing bianconero sull’altro Federico. Commisso però non ha mai vacillato. E l’assalto della Juve a Chiesa più che una tentazione (l’offerta sarebbe stata di 70milioni) si è rivelata una provocazione alla quale il patron della Fiorentina ha risposto: "Chiesa non si tocca".