NAZIONE, Chiesa-ACF: è tornato sereno. La firma...

L'edizione odierna de La Nazione questa mattina si sofferma su quelle che sono le manovre per il rinnovo di Federico Chiesa: le prospettive, almeno secondo quanto filtra dall’ambiente viola, sono di ottimismo, senza volere per forza spingere con forza sul pedale dell’acceleratore. Secondo la Fiorentina sono molto più importanti i messaggi che Chiesa manda con il suo atteggiamento in campo: di grande attaccamento e volontà di essere sempre più protagonista. Si potrebbe obiettare che conviene anche a lui avere questa linea di comportamento, ma Federico è un ragazzo troppo vero per millantare attaccamento o falsa disponibilità verso tutti. Non rientra proprio nel dna dell’attaccante viola, come ha spesso ribadito chi lo conosce bene. Messaggi di serenità, insomma, che mal si giustificherebbero con tutto quello che è accaduto nella sua lunga estate. Al momento però non sono in programma incontri a breve e l’agenda di Pradè in questo momento è fissata per altre situazioni. Non c’è fretta insomma.