NAZIONE, Castrovilli, la stella che balla sulle punte

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla quest'oggi di Gaetano Castrovilli e del suo momento d'oro: il fresco prolungamento del contratto, il recentissimo fidanzamento e la probabile chiamata in Nazionale. Nel mezzo un’altra prestazione di spessore, stavolta contro il Sassuolo. Il numero 8 viola va fast, fast, fast e il calcio italiano pare aver trovato un nuovo talento. La conferma proprio mercoledì sera a Reggio e non solo sotto il profilo tecnico, ma anche umano. E’ proprio il suo modo di essere un bravo ragazzo che lo contraddistingue e che gli farà fare strada. Gaetano è entrato in punta di piedi nello spogliatoio viola facendosi ben volere dai senatori per la spontaneità e la timidezza, che nasconde invece una determinazione e sensibilità fuori dal comune. Non è un caso che il primo pensiero sia stato per Ribery: a lui, Castrovilli ha voluto dedicare la sua seconda gemma stagionale. Il feeling tra l’ex Bayern e il talento di Minervino è nato spontaneo, fin da quando il francese si è accorto della tecnica sopra la media del centrocampista. A Reggio Emilia erano in otto le persone che lo hanno seguito in tribuna arrivando dalla provincia di Bari, grazie a un pulmino che il centrocampista viola aveva messo a disposizione per la sua famiglia, già ripartita alla volta della Puglia, ma pronta a tornare in vista della sfida di domenica contro il Parma.