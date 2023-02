NAZIONE, Brekalo scalpita, Sottil verso il rientro

Vincenzo Italiano potrà avere a breve due "nuove" frecce a disposizione per il suo arco: la Nazione scrive di un Josip Brekalo che migliora giorno dopo giorno ed un Riccardo Sottil sulla via del rientro. Il neo-acquisto, si legge sul quotidiano, dovrebbe essere quasi al pieno della forma per la trasferta di Braga, mentre Sottil, out da metà settembre per un problema alla schiena, avrà bisogno di qualche allenamento in più per la squadra.

Un'ottima notizia, se si pensa al momento di difficoltà che la Fiorentina sta passando. Due alternative in più possono permettere ad Italiano, di avere una Fiorentina più "camaleontica".