NAZIONE, Bennacer con Caputo: affare da 23 mln

Spazio come sempre al mercato sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano - nonostante l'affare per Traorè quasi del tutto sfumato - si potrebbe riaprire un canale preferenziale tra l'Empoli e la Fiorentina, coi viola che sono interessati a due giocatori azzurri, ovvero Ismael Bennacer e Ciccio Caputo. Per arrivare ai due giocatori Commisso sarebbe "costretto" a sborsare una cifra complessiva di 23 milioni di euro. Montella, in particolare, vorrebbe puntare sul centravanti per completare il suo reparto offensivo.