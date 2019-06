NAZIONE, Bati ha fretta: sabato vedrà Commisso

La Nazione di oggi in edicola, nel suo pezzo principale dedicato alla Fiorentina all'interno delle pagine sportive, racconta la giornata vissuta ieri da Gabriel Omar Batistuta, ormai da qualche giorno a Firenze e corteggiato dalla nuova proprietà americana, che gli sta offrendo un posto in dirigenza. Secondo quanto si legge sul quotidiano, l'incontro tra il Re Leone e Rocco Commisso non avverrà però prima di sabato, quando il magnate arriverà in suolo fiorentino in vista del 24 giugno e della finale di Calcio Storico cui farà da Magnifico Messere.