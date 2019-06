NAZIONE, Assalto finale a Bennacer. Si aspetta Rocco

La Nazione oggi in edicola titola le sue pagine sportive: "Assalto finale". Il riferimento è al centrocampista dell'Empoli Ismaël Bennacer, sempre più vicino alla Fiorentina. Se fosse per gli azzurri l’affare si potrebbe già chiudere nelle prossime ore, ma la Fiorentina aspetta Commisso per il via libera definitivo: l'operazione si dovrebbe chiudere attorno ai 12 milioni di euro. Sempre a centrocampo, si raffredda la pista Mandragora anche se lui e Biglia piacciono molto a Montella, che ne ha parlato alla società. Più facile l'operazione legata a Viviano, mentre sul fronte Borja Valero - conclude il quotidiano - al momento lo spagnolo non sembra nel radar della Fiorentina.