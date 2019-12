NAZIONE, Aiuto, la Fiorentina è allo sbando

L'edizione odierna de La Nazione parla in maniera piuttosto catastrofista della Fiorentina, arrivata ieri pomeriggio alla quarta sconfitta consecutiva in campionato. "Aiuto, la Fiorentina è allo sbando" il titolo del quotidiano, che sottolinea come a Torino si siano sfidate due squadre alla ricerca di un disperato equilibrio. Per la vittoria, ripassare la prossima volta almeno per la squadra di Montella che mette in campo un primo tempo impresentabile e nel secondo, proprio nel suo momento migliore, viene colpita da Ansaldi.

Sembra quasi un'esibizione di calcio a 7, scrive il quotidiano, con Castrovilli che essendo il più bravo fa tutto da solo. Troppo poco per Montella, la cui posizione è a forte rischio. E adesso arrivano pure due partite difficilissime.