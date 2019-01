NAZIONE, ADV c'è: a fine mese l'incontro coi tifosi

La Nazione oggi in edicola titola in prima pagina: "ADV c'è". Il riferimento è alla visita del patron al Centro Sportivo avvenuta ieri pomeriggio, nella quale Andrea Della Valle si è prima fermato con Pioli e la squadra - parlando personalmente con Muriel - poi ha avuto un summit di mercato in vista di questa fine di gennaio. Ma l'aspetto più importante è quello legato alla richiesta di incontro formulata dall'ACCVC: la volontà è quella di rispondere affermativamente alla richiesta, probabilmente già alla fine di questo mese. Le diplomazie sono al lavoro per trovare una data precisa.