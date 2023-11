NAZIONALI, Nico, Mina e Quarta a Firenze solo giovedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto dal Corriere Fiorentino ci sono giocatori (determinanti) che come al solito saranno impegnati non solo in gare toste e combattute, ma anche in viaggi lunghi e, col fuso orario di mezzo, particolarmente faticosi. Con un’aggravante: stavolta infatti, alla ripresa, i viola giocheranno sabato. Il riferimento è a Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Insostituibile il primo, indispensabile il secondo. Il calendario infatti, ha messo l’Argentina davanti a un doppio (sentitissimo) derby.

Nella notte tra martedì e mercoledì andrà in scena il superclasico col Brasile. E se adesso è difficile capire se Nico giocherà o no, di certo c’è che sia lui che il centrale ex River non saranno a Firenze prima di giovedì. Un bel guaio, visto che al massimo potranno presentarsi al Viola Park nel pomeriggio per una (leggerissima) seduta di scarico, prima della rifinitura di venerdì. Stesso discorso per Yerry Mina (anche per lui nessun minuto giocato nella prima delle gare con la Colombia), con la speranza che sia lui che il ct sappiano gestire al meglio anche il secondo impegno.