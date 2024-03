NAZIONALI, Jack il primo a tornare. Nico rientra giovedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In un box pubblicato sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino, spazio al ritorno dei sei nazionali viola impegnati in giro per il mondo. Il primo a rientrare sarà Giacomo Bonaventura: il numero cinque, che sarà comunque squalificato contro il Milan, dopo aver preso parte alla spedizione azzurra negli Stati Uniti, raggiungerà nel pomeriggio il Viola Park.

L'ultimo a tornare sarà invece Nico Gonzalez: con l'Argentina impiegata nella notte tra martedì e mercoledì col Costa Rica, il numero dieci viola potrà rientrare a Firenze solo giovedì, due giorni prima di Fiorentina-Milan. Da domani tornerà a disposizione anche Milenkovic, mentre Antonin Barak si rivedrà mercoledì, così come Michael Kayode.